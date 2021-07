Una medaglia di bronzo che rappresenta un fondamentale passo in avanti nel percorso di crescita da atleta. Matteo Melluzzo raccoglie un promettente terzo posto nella finale degli Europei under 20 a Tallin , in Estonia . Il velocista siracusano oggi pomeriggio ha corso i 100 metri in 10 secondi e 31 decimi . A precederlo il francese Jeff Erius in 10"27 e l'inglese Toby Makoyavo in 10"25 . Sulla prova di Melluzzo, 18 anni e allenato da papà Gianni , ha pesato un pizzico di nervosismo. Colpa del miglior tempo d'accredito in gara con 10"25.

Una medaglia di bronzo che rappresenta un fondamentale passo in avanti nel percorso di crescita da atleta. Matteo Melluzzo raccoglie un promettente terzo posto nella finale degli Europei under 20 a Tallin, in Estonia. Il velocista siracusano oggi pomeriggio ha corso i 100 metri in 10 secondi e 31 decimi. A precederlo il francese Jeff Erius in 10"27 e l'inglese Toby Makoyavo in 10"25. Sulla prova di Melluzzo, 18 anni e allenato da papà Gianni, ha pesato un pizzico di nervosismo. Colpa del miglior tempo d'accredito in gara con 10"25.

L'Europeo di Melluzzo però non finisce qui. Il velocista sarà infatti impegnato anche nella staffetta maschile 4 x100 metri. Domenica mattina le tre batterie di qualificazione mentre la finale è in programma lo stesso giorno ma alle 16.10. «Una bella gara, specie sul finale - spiega al termina della gara al canale social della Federazione italiana di atletica - Avevo molto pressione. Non è la medaglia più importante ma questo deve essere uno step per andare sempre meglio. Due anni fa argento, quest'anno il bronzo: spero che nei prossimi anni riuscirò a conquistare la vetta con il sacrificio e l'allenamento. Il livello oggi era molto alto».