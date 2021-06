Sono in corso le ricerche di un ventenne che oggi pomeriggio intorno alle 17 ha fatto un bagno in mare nella spiaggetta di Bruca , limitrofa a Cava d'Aliga , frazione marinara di Scicli in provincia di Ragusa . Il giovane di origini tunisine era in compagnia di un ragazzo e una ragazza. I due amici hanno fatto rientro a riva, mentre il giovane non ci sarebbe riuscito a causa del mare mosso .

Sono in corso le ricerche di un ventenne che oggi pomeriggio intorno alle 17 ha fatto un bagno in mare nella spiaggetta di Bruca, limitrofa a Cava d'Aliga, frazione marinara di Scicli in provincia di Ragusa. Il giovane di origini tunisine era in compagnia di un ragazzo e una ragazza. I due amici hanno fatto rientro a riva, mentre il giovane non ci sarebbe riuscito a causa del mare mosso.

Una telefonata al 1530 - il numero per l'emergenza in mare - ha allertato gli uomini della capitaneria di porto di Pozzallo che hanno fatto scattare le operazioni di ricerca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la capitaneria di porto, i vigili del fuoco, una ambulanza e la polizia locale. Alle ricerche del giovane stanno partecipando anche un elicottero della guardia costiera e tre mezzi navali della capitaneria di porto. La zona è conosciuta per la presenza di mulinelli di corrente che rendono alcuni tratti insidiosi.