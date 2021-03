Continua l'impegno delle forze dell'ordine contro le piazze di spaccio a Siracusa. Nei giorni scorsi, i carabinieri sono intervenuti in via Enna, per controllare l'abitazione del pregiudicato Gianclaudio Assenza. Dal primo momento i militari sono stati insospettiti dal forte odore di cannabis proveniente dall'appartamento di fronte a quello in cui vive Assenza. L'immobile, nonostante fosse disabitato, era chiuso con una porta di metallo.