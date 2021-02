Il buongiorno si vede dalla colazione

Ci eravamo lasciati con i consigli per un efficace risveglio mattutino , da svolgere per circa 10 minuti ogni mattina . Sono certo che siate stati costanti, e quindi perché non premiarvi con una colazione che dia energia ma anche gusto? Prima, però, ecco due brevi suggerimenti alimentari da affiancare alla sana abitudine quotidiana del risveglio muscolare:

1. Bere tre bicchieri d’acqua: uno al risveglio, uno durante la pausa di 30 secondi tra il primo e il secondo circuito e uno a fine risveglio muscolare. Inizierai la giornata con una idratazione pari al 20/25 per cento del fabbisogno quotidiano.

2. Una buona colazione, appunto, mettendo da parte i cibi confezionati. Già dal risveglio considera alimenti naturali nella tua colazione, come la frutta, ricca di vitamine e carboidrati. Non farti mancare le proteine, inutilmente demonizzate ma, in realtà, consumate troppo poco nella quotidianità di tante persone.

Vi suggerisco questa ricetta, selezionata per voi da Fabio Gulino, manager di Integra, per preparare degli ottimi pancakes proteici:

- 200 gr albume d’uovo (circa 6 albumi)

- 100 gr. farina d’avena o neutra o aromatizzata

- 10 gr proteine siero del latte o in alternativa proteine del pisello (facoltativo)

In una ciotola mettete gli albumi e, se volete, le proteine, poi mescolate con una frusta così da rendere il tutto omogeneo. Aggiungete quindi la farina d’avena e continuate a mescolare fino a ottenere una pastella per pancake fluida, senza grumi.

Nel frattempo fate riscaldare una padella antiaderente. Ungete il fondo con un cucchiaino di olio di cocco, aiutandovi con un pennello per distribuirlo sulla superficie, e versate la pastella creata finché si allargherà da sola, senza doverla far roteare. Appena compariranno le bollicine potete girarli con una spatola.

I pancake con farina di avena sono pronti in pochi minuti. Volendo potreste conservarli in un contenitore con coperchio ben chiuso, all’interno del frigo, così da poterli consumare anche nei giorni successivi.