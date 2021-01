È scattata la denuncia per una 48enne di Siracusa, accusata di istigazione al suicidio, dopo avere pubblicato sul noto social network TikTok - nei giorni scorsi finito al centro delle cronache per la morte di una bambina palermitana vittima delle conseguenze di una challenge divulgata sul web - un video in cui con uomo fanno a gara a chi riesce a restare per più tempo con il volto interamente ricoperto da nastro adesivo. E dunque senza potere respirare.