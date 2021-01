Ravanusa e Santa Flavia sono in zona rossa. La decisione è stata presa dal governo regionale, sentiti i sindaci e valutati i dati provenienti dai due comuni in provincia di Agrigento e Palermo. La misura è stata condivisa anche dalle rispettive Asp e scatterà da domani per prolungarsi fino al 31 gennaio .

Ravanusa e Santa Flavia sono in zona rossa. La decisione è stata presa dal governo regionale, sentiti i sindaci e valutati i dati provenienti dai due comuni in provincia di Agrigento e Palermo. La misura è stata condivisa anche dalle rispettive Asp e scatterà da domani per prolungarsi fino al 31 gennaio.

Contestualmente ai due provvedimenti, il governo Musumeci ha deciso di allungare i termini della zona rossa per Capizzi, il centro in provincia di Messina in cui la zona rossa è stata instaurata all'inizio dell'anno e in seguito al picco di contagi registrato dopo una festa abusiva a Nicosia, svoltasi prima di Natale.