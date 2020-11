Una sfilza di decreti che smistano i camion in giro per l'isola e la spazzatura che, nel frattempo, si è accumulata nelle case e per le strade. La chiusura dei cancelli dell'impianto della ditta D'Angelo Vincenzo da settimane crea problemi nella parte occidentale della Sicilia. Almeno tre le province interessate. Ma cosa c'è dietro l'improvviso stop di buona parte delle attività dell'impresa di Alcamo , giunto in un momento in cui la ditta confidava addirittura di aumentare la produttività? Si è parlato di cavilli burocratici , ma stando a due note inviate, tra il 6 e l'11 novembre, dagli assessorati al Territorio e ai Rifiuti, la situazione sembrerebbe ben più delicata . Vincenzo D'Angelo - finito in passato invischiato in un'inchiesta riguardante un traffico di rifiuti - da anni opererebbe con un'autorizzazione concessa dalla Regione senza valutare l'impatto ambientale dell'impianto .

Una sfilza di decreti che smistano i camion in giro per l'isola e la spazzatura che, nel frattempo, si è accumulata nelle case e per le strade. La chiusura dei cancelli dell'impianto della ditta D'Angelo Vincenzo da settimane crea problemi nella parte occidentale della Sicilia. Almeno tre le province interessate. Ma cosa c'è dietro l'improvviso stop di buona parte delle attività dell'impresa di Alcamo, giunto in un momento in cui la ditta confidava addirittura di aumentare la produttività? Si è parlato di cavilli burocratici, ma stando a due note inviate, tra il 6 e l'11 novembre, dagli assessorati al Territorio e ai Rifiuti, la situazione sembrerebbe ben più delicata. Vincenzo D'Angelo - finito in passato invischiato in un'inchiesta riguardante un traffico di rifiuti - da anni opererebbe con un'autorizzazione concessa dalla Regione senza valutare l'impatto ambientale dell'impianto.

La scoperta è stata fatta nel momento in cui è arrivata sul tavolo dell'assessorato una richiesta di aumento della capacità di ricezione dei rifiuti del 20 per cento, rispetto alle seicento tonnellate al giorno finora trattate. A prevedere questa possibilità è stata, a settembre, un'ordinanza di Nello Musumeci. Tuttavia, l'istanza della D'Angelo Vincenzo - che negli ultimi anni ha collaborato con la società Ecoambiente, riconducibile a Emanuele Caruso, l'imprenditore arrestato per le mazzette a Bellolampo - si è subito arenata davanti a un ostacolo insormontabile: l'autorizzazione che ha consentito all'impresa di trattare la spazzatura poggia su un provvedimento di esclusione dalla Via reso dalla Regione quasi un decennio fa, ma sulla base di elaborati che indicavano un flusso di rifiuti in ingresso pari a 180 tonnellate al giorno. «Inferiore - sottolinea l'assessorato al Territorio - alla soglia di 200 tonnellate giornaliere oltre la quale risulta necessario attivare la procedura di Via».

Dal 2011, anno in cui l'allora dirigente del servizio Autorizzazioni Natale Zuccarello firmò il parere di esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, l'impresa di Vincenzo D'Angelo ha ottenuto altre tre modifiche alle autorizzazioni - una nel 2014 e due nel 2015 - fino ad arrivare al decreto del dirigente generale del dipartimento Acque e rifiuti Maurizio Pirillo, datato 22 febbraio 2017. Quel parere di esclusione, a quanto pare, non è mai stato rimesso in discussione. La scoperta ha portato all'avvio della procedura di annullamento del provvedimento per violazione del codice dell'ambiente.

In attesa di capire quali risvolti avrà il giallo autorizzazioni, sono tanti i sindaci che chiedono risposte immediate per arginare un disservizio che potrebbe fare ripiombare parte dell'isola nell'emergenza rifiuti. Una soluzione da più parti paventata è quella che chiama in causa l'impianto pubblico gestito dalla Trapani Servizi. La società, la scorsa estate, era stata pesantemente danneggiata da un incendio di natura dolosa. Episodio che aveva riportato l'attenzione su quanto, da anni, accade attorno agli impianti dei rifiuti. In seguito al rogo, la Regione aveva deciso di dirottare parte della spazzatura che finiva a Trapani proprio nell'impianto di Alcamo.

Il ribaltamento dello scenario, tuttavia, potrebbe avere tempi più lunghi rispetto a quelli auspicati da primi cittadini e residenti. La campagna mobile di tritovagliatura proposta da Trapani Servizi prevede una durata di quattro mesi, ma soprattutto un flusso di 300 tonnellate al giorno. La quantità - come dimostrato dal caso D'Angelo Vincenzo - è tale da richiedere la valutazione di impatto ambientale. Proprio per questo, stamattina in assessorato è in programma una riunione per cercare di arrivare a una soluzione che permetta di smaltire i rifiuti accumulatisi in queste settimane e, al contempo, rispettare la legge.