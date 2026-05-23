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Palermo, travolta una donna di 54 anni. Deceduta al Pronto soccorso

23/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tragedia questa mattina a Palermo, dove una donna di 54 anni, Laura Catania, è morta dopo essere stata investita da una Volkswagen lungo via Imperatore Federico. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nei pressi delle strisce pedonali quando è stata travolta dall’auto.

I soccorsi del 118

Nell’impatto la vittima avrebbe sbattuto violentemente la testa contro il parabrezza della vettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza la 54enne al Pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. Nonostante i tentativi dei medici, la donna è deceduta poco dopo il ricovero.

Indagini sulla dinamica

La vittima, secondo quanto emerso, stava passeggiando con il proprio cane al momento dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti necessari per chiarire con precisione la dinamica.

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