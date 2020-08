All' autocombustione non ci crede nessuno. Quando ancora i pompieri erano alle prese con il fuoco, trovare qualcuno che puntasse un centesimo sul fatto che l'incendio che, sabato scorso, ha praticamente distrutto l'impianto di trattamento meccanico-biologico a Trapani non fosse doloso era impresa ardua. Il rogo ha danneggiato il sito di contrada Belvedere gestito dalla Trapani Servizi , società pubblica che si occupa anche della discarica di contrada Borranea. Le fiamme sono divampate nel fine settimana, un fatto questo che in Sicilia è tutto fuorché una novità: scorrendo a ritroso le cronache si trovano diversi casi. «Una vicenda estremamente preoccupante e indicativa del clima che circonda l'impiantistica pubblica», l'ha definito il sindaco di Palermo Leoluca Orlando , annunciando un servizio di vigilanza armata a Bellolampo , la discarica pubblica palermitana.

Messe da parte le coincidenze, resta l'esigenza di districarsi nel groviglio di sospetti che da sempre caratterizza il settore dei rifiuti. «Vengono incendiati gli impianti pubblici e prendono fuoco i rifiuti stoccati in impianti privati», ha scritto il presidente della commissione regionale che si occupa delle valutazioni di impatto ambientale, Aurelio Angelini, rispondendo ad Alberto Pierobon. L'assessore regionale ai Rifiuti si è detto infuriato e amareggiato dalla notizia dell'incendio e ha promesso di fare tutto il possibile per evitare ripercussioni sul territorio. Ma qual è il motivo di questi incendi? Per molti, la direzione verso cui guardare è quella che ha portato la giunta Musumeci a puntare sull'impiantistica pubblica. Un traguardo che richiede tempo e che non è chiaro se e come risentirà della riforma che lo stesso governo vorrebbe approvare, mettendo in soffitta le Srr - gli enti deputati alla pianificazione degli impianti nei territori - per dare vita a nuove autorità d'ambito, ma che sicuramente rappresenta una minaccia per gli interessi dei privati.

In attesa che gli organi inquirenti facciano il proprio, non resta che notare come l'incendio al Tmb di Trapani Servizi arrivi quando il progetto per la costruzione di una nuova vasca nella discarica pubblica di contrada Borranea ha compiuto passi importanti. In vista dei lavori, che rientrano tra quelli inseriti nell'ordinanza che seguì nel 2018 il riconoscimento da parte di Roma dello stato di emergenza, il dipartimento regionale guidato da Calogero Foti ha pubblicato, il giorno prima dell'incendio, un atto d'interpello rivolto al personale regionale per l'individuazione del direttore dei lavori. Il progetto, attualmente in fase di verifica, vale oltre 13 milioni di euro.

Stando alle previsioni, con la nuova vasca e la parallela crescita della differenziata si dovrebbe soddisfare il fabbisogno della provincia. Adesso, però, bisognerà capire come i danni al Tmb incideranno nella fase di lavorazione dei rifiuti: il trattamento meccanico-biologico, infatti, separa la parte umida dalla parte secca della spazzatura, per poi concentrarsi sulla prima al fine di abbassare l'indice di putrescibilità. In altre parole, il rifiuto tal quale non può finire in discarica senza passare dal Tmb.

Al fabbisogno di impianti del territorio ha fatto riferimento, nei mesi scorsi, la stessa commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali per confermare il parere negativo alla realizzazione ad Alcamo di un impianto privato di produzione di biometano, che puntava a trattare tanto l'organico quanto la frazione umida dell'indifferenziato ma, a differenza di un Tmb, con l'obiettivo di ricavare energia da immettere nella rete nazionale. Il progetto è stato presentato, due anni fa, dalla Asja Ambiente. Importante realtà nel settore delle rinnovabili, con sede in Piemonte e fondata da Agostino Re Rebaudengo, che attualmente resta il principale azionista. Nelle intenzioni di Asja Ambiente c'era di sfruttare un'area adiacente a quella in cui si trova lo stabilimento di Vincenzo D'Angelo, la cui ditta ad Alcamo gestisce una piattaforma per la differenziazione dei rifiuti, che tre anni fa fu danneggiata da un violento incendio. Con D'Angelo - imputato nel processo per l'arrivo in Sicilia di 15mila tonnellate di rifiuti da Napoli - da tempo collabora la Ecoambiente Italia di Emanuele Caruso, arrestato nelle scorse settimane per le mazzette al funzionario della Rap a Bellolampo. Caruso nello stabilimento di D'Angelo gestisce un impianto che si occupa della fase di biostabilizzazione dei rifiuti.

L'interesse di Agostino Re Rebaudengo verso la Sicilia non è nuovo. L'attuale presidente di Elettricità Futura - associazione nata dall'integrazione tra AssoElettrica e AssoRinnovabili - tra il 2017 e il 2018 avrebbe trattato l'acquisizione dei progetti di Solgesta, la società dietro cui si sarebbero celati Vito Nicastri e l'ex parlamentare di Forza Italia e consulente della Lega Paolo Arata. «Ma visto che voi siete in Sicilia, conoscete bene il territorio, avete fatto questo percorso di sviluppo... perché non sviluppare insieme un progetto in provincia di Trapani?», avrebbe detto Re Rebaudengo (non indagato, ndr), stando alla ricostruzione di un terzo imprenditore ritenuto vicino a Nicastri e Arata. A quei tempi Solgesta puntava a ottenere le autorizzazioni per due impianti di biometano da realizzare a Francofonte, nel Siracusano, e a Calatafimi-Segesta, nel Trapanese.

«Sono in contatto con le istituzioni e le forze dell’ordine. Vogliamo andare fino in fondo - ha assicurato Pierobon, poco dopo la notizia del rogo di sabato - Senza tirare conclusioni affrettate, prendiamo atto che ancora una volta, nel fine settimana, si verifica un incendio in un impianto di rifiuti. Da tempo abbiamo posto attenzione su questi fenomeni raccogliendo dei dati che stiamo approfondendo. Una cosa è certa - ha concluso l'assessore - il governo Musumeci non arretrerà neanche un millimetro e andremo avanti con l’opera di riforma e riordino del settore».