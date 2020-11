Trova un portafogli e lo consegna ai carabinieri . È quanto successo ieri pomeriggio a San Cataldo , in provincia di Caltanissetta. Il gesto è stato compiuto da un pensionato di 77 anni . L'uomo stava attraversando corso Vittorio Emanuele quando ha notato a terra l'oggetto. Dentro, oltre a documenti vari, c'era la somma in contanti di 675 euro . A quel punto il pensionato si è recato alla tenenza dei carabinieri e ha consegnato ai militari il portafogli.

Trova un portafogli e lo consegna ai carabinieri. È quanto successo ieri pomeriggio a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Il gesto è stato compiuto da un pensionato di 77 anni. L'uomo stava attraversando corso Vittorio Emanuele quando ha notato a terra l'oggetto. Dentro, oltre a documenti vari, c'era la somma in contanti di 675 euro. A quel punto il pensionato si è recato alla tenenza dei carabinieri e ha consegnato ai militari il portafogli.

A perderlo un operaio di 38 anni. I carabinieri hanno contattato l'uomo e hanno restituito denaro e documenti. Un fatto analogo si era verificato, sempre a San Cataldo, a settembre. Anche in quell'occasione il tutto è stato restituito al proprietario. Copione analogo nel 2015 a Bronte, in provincia di Catania, quando il banconista di una bar aveva trovato un portafogli con dentro 3000 euro in contanti.