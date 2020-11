Sono1.201 i positivi a Covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su un totale di 8.856 tamponi eseguiti. Un dato che torna a salire, con circa 200 positività in più rispetto a ieri. E torna a crescere anche il numero delle vittime, che oggi fa registrare un +32, con il totale dei morti che sale a 735 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono 195 le persone che attualmente si trovano ricoverate in terapia intensiva, +8 rispetto al dato di ieri, mentre sono 276 i guariti.