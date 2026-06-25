Terremoto in Venezuela, la solidarietà dell’associazione dei venezuelani in Sicilia

25/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un messaggio di solidarietà al popolo venezuelano arriva dalla Sicilia dopo il violento terremoto che ha colpito il Paese del Sud America provocando vittime, feriti, sfollati e danni alle infrastrutture. L’Associazione dei Venezuelani per l’Inclusione in Sicilia e Italia (Avisi Odv) ha diffuso una nota nella quale esprime «la più profonda solidarietà e vicinanza» alle popolazioni interessate dal sisma, manifestando cordoglio per le famiglie che hanno perso i propri cari e sostegno a quanti stanno affrontando le conseguenze dell’emergenza.

La preoccupazione della comunità venezuelana

L’associazione ha rivolto un pensiero anche alla comunità venezuelana residente in Italia e nel resto del mondo, che segue con apprensione l’evolversi della situazione e le condizioni di parenti e amici nelle aree colpite dal terremoto. «Condividiamo la loro preoccupazione e auspichiamo che possano ricevere al più presto assistenza, sostegno e sicurezza», si legge nel comunicato firmato dal presidente José Francisco Farías.

Avisi Odv, organizzazione impegnata nelle attività di inclusione sociale e tutela dei diritti umani, ha inoltre ribadito il proprio impegno a supportare le comunità migranti nei momenti di difficoltà e a promuovere iniziative di cooperazione e solidarietà. Nella nota viene infine lanciato un appello a istituzioni, associazioni e cittadini affinché sostengano gli interventi umanitari e si affidino alle informazioni diffuse attraverso i canali ufficiali. «Oggi più che mai ricordiamo che la solidarietà non conosce confini. Il Venezuela non è solo. Insieme siamo più forti di fronte alle avversità».

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