Un furto di agrumi nelle campagne di Acireale si è trasformato in un inseguimento culminato con l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco lungo strade della città. L’episodio è avvenuto nella frazione di Scillichenti e ha portato alla denuncia di quattro persone.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Acireale, tre uomini si sarebbero introdotti in un fondo agricolo per rubare circa 150 chilogrammi di limoni della varietà Verdello. Ad accorgersi del furto sarebbe stato il proprietario del terreno, una guardia giurata di 65 anni residente ad Acireale.

Furto di limoni e inseguimento

L’uomo avrebbe inseguito le vetture utilizzate dai presunti ladri durante la fuga e, nelle fasi più concitate dell’inseguimento, avrebbe esploso due colpi di pistola a scopo intimidatorio contro uno dei veicoli, riuscendo a colpirlo. La scena si sarebbe verificata lungo alcune strade cittadine in un orario caratterizzato dalla presenza di numerose persone di ritorno dal mare. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini. Gli accertamenti hanno consentito di individuare in poche ore tre uomini di 49, 33 e 32 anni, residenti nel territorio di Paternò e già noti alle forze dell’ordine.

Nel corso delle verifiche sono state inoltre sequestrate le due auto utilizzate per la fuga, risultate prive di copertura assicurativa. Il 65enne, invece, è stato denunciato per eccesso colposo di legittima difesa ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. I carabinieri hanno sequestrato la pistola semiautomatica calibro 9×19 legalmente detenuta e il relativo munizionamento.