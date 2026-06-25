Aerolinee Siciliane avvia ufficialmente la fase di liquidazione. L’assemblea straordinaria degli azionisti, riunita il 20 giugno, ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore, individuato nel commercialista Ruggero Pastorella.

Crispino: «Indagare su chi ha fermato Aerolinee Siciliane»

A comunicarlo è stato il direttore generale Luigi Crispino, che ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con il liquidatore nel corso delle attività necessarie alla chiusura della società. Lo stesso Crispino ha inoltre reso noto di avere sollecitato l’avvio di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi, richiesta che sarebbe stata già formalizzata nei mesi scorsi. Parallelamente, il direttore generale ha annunciato di avere incaricato, in qualità di socio azionista, un gruppo di legali per valutare possibili iniziative anche sotto il profilo penale.

«Una società ad azionariato popolare non è un club privato dove regolare conti o faide interne per scontri di potere», ha affermato Crispino. «Io e gli azionisti siamo curiosi e ansiosi di sapere chi ha avuto interesse a fermare i voli di Aerolinee Siciliane». Con la decisione dell’assemblea si chiude dunque il percorso della compagnia aerea nata con l’obiettivo di creare un vettore legato al territorio siciliano.