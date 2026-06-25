Aerolinee Siciliane verso la liquidazione, l’assemblea dei soci scioglie la società

25/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Aerolinee Siciliane avvia ufficialmente la fase di liquidazione. L’assemblea straordinaria degli azionisti, riunita il 20 giugno, ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore, individuato nel commercialista Ruggero Pastorella.

Crispino: «Indagare su chi ha fermato Aerolinee Siciliane»

A comunicarlo è stato il direttore generale Luigi Crispino, che ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con il liquidatore nel corso delle attività necessarie alla chiusura della società. Lo stesso Crispino ha inoltre reso noto di avere sollecitato l’avvio di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi, richiesta che sarebbe stata già formalizzata nei mesi scorsi. Parallelamente, il direttore generale ha annunciato di avere incaricato, in qualità di socio azionista, un gruppo di legali per valutare possibili iniziative anche sotto il profilo penale.

«Una società ad azionariato popolare non è un club privato dove regolare conti o faide interne per scontri di potere», ha affermato Crispino. «Io e gli azionisti siamo curiosi e ansiosi di sapere chi ha avuto interesse a fermare i voli di Aerolinee Siciliane». Con la decisione dell’assemblea si chiude dunque il percorso della compagnia aerea nata con l’obiettivo di creare un vettore legato al territorio siciliano.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, colpi di pistola contro un 25enne. Indagini in corso
Leggi la notizia

Aerolinee Siciliane avvia ufficialmente la fase di liquidazione. L’assemblea straordinaria degli azionisti, riunita il 20 giugno, ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore, individuato nel commercialista Ruggero Pastorella. Crispino: «Indagare su chi ha fermato Aerolinee Siciliane» A comunicarlo è stato il direttore generale Luigi Crispino, che ha dichiarato la propria disponibilità […]

Clan Mazzei e affari con la droga, eseguite nuove misure cautelari
Leggi la notizia

Aerolinee Siciliane avvia ufficialmente la fase di liquidazione. L’assemblea straordinaria degli azionisti, riunita il 20 giugno, ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore, individuato nel commercialista Ruggero Pastorella. Crispino: «Indagare su chi ha fermato Aerolinee Siciliane» A comunicarlo è stato il direttore generale Luigi Crispino, che ha dichiarato la propria disponibilità […]

Catania, sparati 19 colpi di pistola nel rione San Giorgio. Indagini su possibile «stesa»
Leggi la notizia

Aerolinee Siciliane avvia ufficialmente la fase di liquidazione. L’assemblea straordinaria degli azionisti, riunita il 20 giugno, ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore, individuato nel commercialista Ruggero Pastorella. Crispino: «Indagare su chi ha fermato Aerolinee Siciliane» A comunicarlo è stato il direttore generale Luigi Crispino, che ha dichiarato la propria disponibilità […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno 2026
di

Dal 22 giugno si apre la prima settimana d’estate: con l’oroscopo che vede il solstizio trionfare e l’incedere del Sole in Cancro. Una bella settimana per i segni d’acqua, compresi Scorpione e Pesci, che saranno lietissimi di affrontare questo periodo con un’energia maggiore. La Luna sarà fondamentale per i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze