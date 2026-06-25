Catania, donna picchiata in un appartamento di via Armando Diaz

Una donna è stata picchiata nella notte tra lunedì e martedì a Catania. Secondo quanto ricostruito da MeridioNews i fatti sarebbero avvenuti all’interno di uno stabile di via Armando Diaz, nei pressi del viale Mario Rapisardi. La vittima, classe 1988, è stata colpita violentemente in diversi punti del volto con ecchimosi agli occhi, ematomi sparsi e una probabile frattura al naso. Autore del gesto sarebbe stato un uomo, a quanto pare legato sentimentalmente alla donna. La sua posizione è al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e due pattuglie delle Volanti della questura di Catania.