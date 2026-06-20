Oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno 2026

Dal 22 giugno si apre la prima settimana d’estate: con l’oroscopo che vede il solstizio trionfare e l’incedere del Sole in Cancro. Una bella settimana per i segni d’acqua, compresi Scorpione e Pesci, che saranno lietissimi di affrontare questo periodo con un’energia maggiore. La Luna sarà fondamentale per i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – che, peraltro, saranno alle prese con molti aspetti planetari e una molteplicità di eventi. Tutto si prepara alla Luna piena in Capricorno che darà, invece, molto peso al segno, così come a Toro e Vergine. Mentre i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – sentono già il calore sulla pelle di Giove che, giorno 30, sarà in un trionfale Leone. Vediamo la settimana, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica.

Ariete

Per voi Ariete, quella dal 22 giugno è una settimana in cui l’oroscopo esige una revisione generale delle priorità. Ora siete più morbidi, per gli aspetti positivi della bella Venere in Leone e Giove che comincia a costruire nuove realtà. Ed ecco che famiglia, casa e, in parte, anche il lavoro vorranno delle nuove governance, che tengano conto di priorità più affettive.

Toro

Più rinvigoriti che mai, voi Toro, state vivendo un periodo più sereno e pieno di energia. Marte sembra darvi carburante e forza, mentre la vicinanza a Urano vi ha insegnato a reggere i cambiamenti in maniera disinvolta. Passione e azione sono i protagonisti di questa settimana che vi vede comunicare meglio e con maggiore tatto.

Gemelli

Ancora una settimana piena, questa dal 22 giugno, per voi Gemelli, con l’oroscopo che vi trova tutti indaffarati. Per risolvere problematiche che hanno a che fare con azioni burocratiche e impedimenti, che sembrano agitare la vostra realtà. Ma da domenica tutto va a posto. Non innervositevi, quindi, anche perché tra poco avrete l’entrata di Marte nel segno, che vi darà una spinta molto forte.

Cancro

L’entrata del Sole nei gradi del Cancro fa sì che il segno si potenzi sempre di più e che riacquisti forza e chiarezza decisionale. La vostra realtà è di nuovo rinvigorita e resa positiva da alcuni sì che vi regalerà Giove. Prima di andare via dai vostri gradi, martedì 30. Adesso, quindi, potete scegliere più chiaramente dove e su chi investire.

Leone

Avvertite già, da bravi felidi da combattimento, che Giove sta per arrivare in Leone. E questo galvanizza in maniera evidente voi re e regine dello zodiaco. Tutto sembra poter andare meglio. E tantissime faccende, di lavoro e impegni burocratici, sembrano poter finalmente compiersi in maniera serena e diretta. Anche in amore, la bella Venere vi favorisce.

Vergine

Questa settimana dal 22 giugno sarà importantissima per i Vergine, con l’oroscopo che vi sprona a costruire accordi e intese tra le parti. Mentre la faccenda riguardante il vostro lavoro sembra avere soccorso amico da condizioni burocratiche e concorsuali che vi favoriscono nettamente. Anche amicalmente e nelle vostre relazioni sociali cambia qualcosa di molto importante. Vi aprirete meglio al mondo con la forza di un Sole amico, che tende a farvi vedere tutto in maniera luminosa.

Bilancia

Il cielo di voi Bilancia è davvero molto intenso. E vi spiega, ora che si allentano le maglie del tempo e degli impegni, che siete riusciti a inventare qualcosa di nuovo e bello. Vi aiuterà a compiere un’ulteriore evoluzione, che tenga conto di ambizioni più solide, traguardi più importanti e che, soprattutto, vi facciano sentire più sicuri per il futuro.

Scorpione

Sarà la larghezza di vedute a dare un direzione a voi Scorpione questa settimana. Invece di stanziare sempre sulle solite cose, arriverà ad aiutarvi un piacevole imprevisto, una vacanza, un luogo o una persona da rivedere. Per mettere via un po’ di tensione monolitica, che sembra concentrare tutti i vostri pensieri ed energie in un punto che, al momento, non evolve.

Sagittario

È l’ultima settimana senza il vostro amatissimo Giove. Fate bene i conti, quindi, cari Sagittario, su ciò che volete, i pro e contro da valutare e sull’amore. Che deve prendere una direzione o essere trasformato radicalmente. All’orizzonte, intanto, le schiarite più importanti riguardano il lavoro, l’economia che migliora prospettiva e gli accordi che sembrano soddisfarvi.

Capricorno

L’entrata del Sole in Cancro obbliga voi Capricorno a guardare meglio dentro di voi e a valutare con estrema franchezza le vostre relazioni. Siete stranamente molto romantici e state decidendo di dare ai sentimenti una priorità che prima non si manifestava in voi così esplicitamente. Adesso, con maggiore morbidezza, dirigetevi dove state veramente bene con il cuore.

Acquario

Con tutti gli stimoli e le proposte che ricevete, voi Acquario rischiate di andare in tilt, se non ponete ordine e una certa programmaticità. Bravissimi a improvvisare lo siete sempre stati, i maghi dell’ultimo minuto pure. Ma, adesso, bisogna dedicarvi a voi stessi con una certa cura e grande consapevolezza. Qualcosa vi rilasserà e vi farà affrontare meglio gli impegni.

Pesci

Ora voi Pesci potete tirare un sospiro di sollievo. Avendo brillantemente condotto il lavoro e gli impegni, adesso si apre una settimana che propone un periodo molto gradevole. E che tende a dare priorità al cuore, alla famiglia, alla serenità emotiva e familiare. I momenti in coppia saranno molto meglio vissuti, ora che siete sempre più sereni e leggeri.