Nuova giornata da incubo per gli automobilisti che percorrono la tangenziale di Catania. La viabilità risulta bloccata in direzione Messina, nei pressi della zona industriale del capoluogo etneo, con code di diversi chilometri. Secondo le prime informazioni un camion avrebbe urtato la segnaletica stradale sospesa in alto che scavalca la carreggiata. Danneggiato anche un tabellone elettrico, normalmente utilizzato da Anas per comunicazioni riguardanti la viabilità. Sul posto è presente la polizia stradale e diverse squadre di Anas.