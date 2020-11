Il cadavere di un neonato è stato trovato, questa mattina, nella periferia di Trapani. Il corpo senza vita avrebbe avuto ancora il cordone ombelicale attaccato e presenterebbe segni di violenza. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe stato gettato dalla finestra da una ragazza minorenne. La giovane ha 17 anni ed è figlia di un esponente delle forze dell'ordine. A segnalare il ritrovamento era stato un residente.

Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato e la Scientifica. Il neonato è stato trovato nel cortile di un complesso residenziale. La procura minorile ha aperto un fascicolo. Stando a fonti vicine agli inquirenti, i genitori della ragazza avrebbero dichiarato di non essere a conoscenza della gravidanza.

Nei giorni scorsi, un altro neonato - questa volta trovato in vita - era stato abbandonato a Ragusa. In quel caso a fare la scoperta è stato un uomo mentre passeggiava. Il piccolo si trovava in un cassonetto dei rifiuti.