I sindaci l'allarme lo hanno lanciato ormai da giorni. Il Covid-19 preoccupa le piccole comunità arroccate sui monti Nebrodi. Oltre a Galati Mamertino, Comune dichiarato zona rossa il 13 ottobre scorso, si registra un aumento dei contagi in diverse realtà della provincia di Messina, in particolare nelle aree dei Comuni di San Teodoro e Cesarò, che contano rispettivamente 25 e 59 persone infette. A Longi gli infetti sono 14: dodici risultati positivi al tampone molecolare e due a quello rapido, mentre sono circa 80 le persone in isolamento domiciliare. Sospese le lezioni nella scuola media in attesa del responso del tampone di un'allieva. Più basso il contagio a Sinagra, con quattro casi accertati e un quinto emerso nelle scorse ore grazie al tampone rapido effettuato a un'insegnante della scuola primaria. Proprio oggi l'unità speciale di continuità assistenziale di Patti effettuerà i test agli alunni di quattro classi delle scuole elementari e a due dell'istituto Gorghi.

Domenica, invece, potrebbe terminare la zona rossa a Galati Mamertino. I contagi nelle ultime settimane sono scesi da 160 a 83. Nelle prossime ore gli attuali positivi potrebbero scendere a quaranta grazie a una serie di tamponi già programmati. «La proroga della zona rossa non dovrebbe esserci - commenta a MeridioNews il sindaco Nino Baglio - Sono stati quasi venti giorni di misure rigide che però hanno dato dei buoni risultati. Contiamo che nelle prossime ore il numero degli infetti possa calare ulteriormente».

Intanto l'Azienda sanitaria provinciale di Messina ha istituito un'unità speciale di continuità assistenziale nel Comune di Cesarò. Ma per essere pienamente operativa potrebbero passare diversi giorni. Nel piccolo centro sono 43 i positivi al tampone molecolare mentre sono 16 quelli che si sono sottoposti al test rapido. Anche a Cesarò sono previsti ulteriori tamponi nei prossimi giorni. Dei casi di contagio, come rivelato da fonti sanitaria a MeridioNews, sarebbero emersi dopo il ricevimento di una battesimo. Tra le persone risultate positive anche un cameriere del ristorante in cui si è tenuto il banchetto.

C'è molta apprensione anche nel vicino Comune di San Teodoro, dove il numero degli infetti ha toccato quota 25 a fronte di una popolazione che non arriva a 1400 abitanti. La sindaca Valentina Costantino ieri ha emanata un'ordinanza in cui dispone la chiusura del campo da calcio e calcetto e di tutti i parchi giochi presenti sul territorio della piccola comunità. Per quanto riguarda il cimitero l'ingresso sarà garantito dalle 9 alle 18 nei giorni 1 e 2 novembre. Obbligatorio l'uso della mascherina e una permanenza massima di 15 minuti. «Vorremmo uno screening di massa - dice Costantino a MeridioNews - La peggiore delle ipotesi è quella della zona rossa, che comunque potrebbe essere utile nell'eventualità si possa arrestare il contagio». Intanto oggi verranno effettuati dei test rapidi grazie un laboratorio privato. «Faremo circa 100 tamponi, alcuni dei quali a domicilio - spiega - La situazione non è delle migliori per una piccola realtà come la nostra dove, tra l'altro, la componente anziana è importante».

Nel Comune di Tortorici gli ultimi dati indicano la presenza di dieci persone positive al Covid-19, e 15 cittadini in isolamento. Il tracciamento ha fatto emergere dei legami tra gli infetti il mondo della scuola e del municipio. Motivo per cui il sindaco Emanuele Galati Sardo ha firmato un'ordinanza con cui è stata disposta la chiusura dell'istituto comprensivo numero uno e del palazzo di città. Interdetto anche il cimitero e sospeso il tradizionale mercato settimanale. Chiuse le scuole, fino al 2 novembre, anche nel Comune di Patti, come comunicato dal sindaco Giuseppe Mauro Aquino.