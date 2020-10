Sono almeno 12 gli alunni positivi dell'istituto comprensivo Capizzi-Cesarò. Il risultato è arrivato dai tamponi veloci e ha spinto i sindaci di Cesarò e San Teodoro - i due centri in cui ricadono i plessi scolastici - a disporre la sospensione delle lezioni per consentire la sanificazione dei locali. Parallelamente verrà effettuato uno screening di tutti gli alunni della scuola materna, delle elementari e delle medie. Previsti i test anche per il personale docente e per i collaboratori scolastici.