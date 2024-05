Sparatoria a Misterbianco, uomo gambizzato davanti a un bar

Un uomo è stato ferito con diversi colpi di pistola alle gambe a una mano a Misterbianco, nel Catanese. La vittima non è in pericolo di vita. La sparatoria è avvenuta davanti a un bar in via Giacomo Matteotti. Secondo le prime testimonianze, raccolte dai carabinieri, a sparare sarebbe stato un uomo arrivato a bordo di un’auto, forse guidata da un’altra persona, che è sceso dalla vettura ha affiancato la vittima e gli ha esploso contro almeno tre colpi di pistola. Poi sarebbe andato via con la stessa auto. Il ferito è stato soccorso da personale del 118 e trasportato con un’ambulanza in ospedale. La sparatoria al momento non sembrerebbe essere maturata in ambito della criminalità organizzata. La procura di Catania ha aperto un’inchiesta.