Vittoria rischia di diventare zona rossa. Dei 330 contagi da Covid-19 nel Ragusano, 160 si sono registrati proprio a Vittoria. «Non possiamo escludere nulla ed è possibile che diventi zona rossa se si continua a registrare un numero elevato di nuovi positivi al coronavirus», ha confermato anche il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. E, in effetti, il numero di persone contagiate sembra essere destinato a salire visto che si attende l'esito di molti tamponi già eseguiti ma non ancora esitati. Dopo Sambuca di Sicilia (Agrigento), Mezzojuso (Palermo), Galati Mamertino (Messina) e Randazzo (Catania), adesso ulteriori restrizioni potrebbero interessare anche il territorio ipparino.

«L’aumento del numero dei contagi in città - dicono dalla commissione prefettizia che, al momento, amministra Vittoria - ci preoccupa enormemente perché c’è il rischio di conseguenze ben più drammatiche. Per questo motivo, facciamo appello e confidiamo sull'alto senso di responsabilità dei vittoriesi per il rispetto delle regole e - aggiungono - per perseguire comportamenti virtuosi per evitare effetti nefasti sull'intera collettività e sull'economia cittadina». Dopo la conferma della positività di due docenti, da ieri sono rimaste chiuse le scuole Portella della Ginestra e Consolino. Gli ambienti saranno sottoposti a sanificazione per permettere agli alunni di poter tornare presto in classe. Un positivo è stato registrato anche al mercato ortofrutticolo di Vittoria, uno dei più grandi di tutto il Sud Italia. Il tampone a cui è stato sottoposto uno dei commissionari, infatti, ha dato esito positivo.

Per assicurare il rispetto delle condizioni di salute degli operatori e il mantenimento delle misure di prevenzione del contagio, infatti, la commissione prefettizia ha attivato già da ieri mattina i controlli nel mercato. «Ciò allo scopo di aumentare i livelli di sicurezza all'interno della struttura mercatale che - hanno ribadito dalla commissione straordinaria - rappresenta il cuore pulsante dell’economia della città di Vittoria. I controlli con il termometro laser agli ingressi della struttura di contrada Fanello, da parte dei dipendenti della Vittoria Mercati, sono iniziati ieri alle 5.45, orario in cui viene aperto l’accesso ai produttori agricoli e ai commissionari». Per tutta la giornata di ieri, tenuto anche conto della maggiore intensità di traffico coincidente con l’inizio della settimana, è stato garantito il regolare accesso alla struttura, seguendo le norme previste dal Dpcm.

È questa la situazione in città a poche settimane dalle elezioni comunali per eleggere il nuovo sindaco ipparino dopo che il comune è stato sciolto per mafia facendo decadere la giunta del primo cittadino Giovanni Moscato. E anche il candidato sindaco Piero Gurrieri è risultato positivo al Covid-19 sospendendo di fatto la sua campagna elettorale.