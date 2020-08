Le elezioni amministrative a Vittoria e San Biagio Platani si svolgeranno a parte. La decisione è vincolata alla natura dello scioglimenti dei consigli comunali in provincia di Ragusa e Agrigento, avvenuti entrambi per mafia. «Dovranno necessariamente andare ad elezioni in un turno straordinario che va dal 15 ottobre al 15 dicembre», dichiara l'assessora agli Enti locali Bernardette Grasso.