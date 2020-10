La seconda tappa del Giro d'Italia va a Diego Ulissi. Il 31enne della Uae ha avuto la meglio in una volata a tre su Peter Sagan e Mikkel Frølich Honoré. La maglia rosa resta sulle spalle di Filippo Ganna della Ineor Grenadiers, dominatore della cronometro di apertura di questa corsa rosa che per la prima volta nella sua storia si svolge, causa Covid-19, in autunno.