Sono 163 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2787 i contagiati, mentre restano 309 i ricoverati in ospedale, ma salgono a 16 quelli costretti alle cure in Terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.478. Non si avevano così tanti infetti in un solo giorno dal 18 settembre scorso, quando le persone risultate positive erano state 179.