Catania, un arsenale nascosto in un garage

26/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un vero arsenale di armi è stato trovato dalla polizia all’interno di un box appartenente a un complesso residenziale in via del Bosco, nel quartiere Barriera-Canalicchio, a Catania. I poliziotti della squadra mobile di Catania hanno effettuato un controllo tra i garage, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga. Il cane ha indicato agli operatori uno dei box, che è stato quindi perquisito a fondo.

L’arsenale nel garage a Catania

All’interno gli agenti, oltre a circa 200 grammi di marijuana, hanno trovato un vero arsenale di armi comuni e da guerra. In particolare, nel garage erano nascosti un kalashnikov, un fucile con canna artigianale, una mitraglietta, sei pistole – tra cui una penna-pistola – e diversi tipi di munizioni.

Ma non è finita qui; infatti, oltre alle armi sono stati anche rinvenuti tre scooter rubati e due motori di motociclo di sospetta provenienza. Tutto il materiale, al termine dell’intervento della polizia scientifica, è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono stati avviati gli accertamenti finalizzati a individuare i reali detentori delle armi e del materiale sottoposto a sequestro.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno 2026
di

Dal 22 giugno si apre la prima settimana d’estate: con l’oroscopo che vede il solstizio trionfare e l’incedere del Sole in Cancro. Una bella settimana per i segni d’acqua, compresi Scorpione e Pesci, che saranno lietissimi di affrontare questo periodo con un’energia maggiore. La Luna sarà fondamentale per i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze