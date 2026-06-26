Catania, un arsenale nascosto in un garage

Un vero arsenale di armi è stato trovato dalla polizia all’interno di un box appartenente a un complesso residenziale in via del Bosco, nel quartiere Barriera-Canalicchio, a Catania. I poliziotti della squadra mobile di Catania hanno effettuato un controllo tra i garage, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga. Il cane ha indicato agli operatori uno dei box, che è stato quindi perquisito a fondo.

L’arsenale nel garage a Catania

All’interno gli agenti, oltre a circa 200 grammi di marijuana, hanno trovato un vero arsenale di armi comuni e da guerra. In particolare, nel garage erano nascosti un kalashnikov, un fucile con canna artigianale, una mitraglietta, sei pistole – tra cui una penna-pistola – e diversi tipi di munizioni.

Ma non è finita qui; infatti, oltre alle armi sono stati anche rinvenuti tre scooter rubati e due motori di motociclo di sospetta provenienza. Tutto il materiale, al termine dell’intervento della polizia scientifica, è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono stati avviati gli accertamenti finalizzati a individuare i reali detentori delle armi e del materiale sottoposto a sequestro.