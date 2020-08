Sono 46 le persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Sicilia. Il dato arriva con il quotidiano bollettino della Protezione civile nazionale. Così nell'Isola gli attuali positivi sono 677. Il 14 agosto l'incremento dei contagiati aveva fatto segnare un più 36. Le persone ospedalizzate restano 52 di cui cinque ricoverate in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare al momento 625 soggetti, in etto aumento rispetto alla giornata di ieri.