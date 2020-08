Sono 36 le persone risultate positive al nuovo coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Un dato, quello riportato nel report quotidiano della mappa della protezione civile nazionale , che fa salire a quota 631 il totale dei contagiati da Covid-19 sull'Isola. Al momento sono 52 le persone che si trovano ricoverate in ospedale , di queste sei sono nel reparto di Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono, invece, 579 persone.

Sono 36 le persone risultate positive al nuovo coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Un dato, quello riportato nel report quotidiano della mappa della protezione civile nazionale, che fa salire a quota 631 il totale dei contagiati da Covid-19 sull'Isola. Al momento sono 52 le persone che si trovano ricoverate in ospedale, di queste sei sono nel reparto di Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono, invece, 579 persone.

Da oggi, inoltre, entra in vigore fattivamente l'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci che prevede l'utilizzo della mascherina anche all'aperto nei casi in cui non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale. Con lo stesso atto, inoltre, a partire da oggi viene sottoposto alla quarantena chiunque faccia rientro da Malta, Spagna e Grecia. Alla fine dei quattordici giorni, previsto anche il tampone orofaringeo.