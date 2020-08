I nquietante irruzione negli uffici del presidente della commissione regionale Antimafia siciliana Claudio Fava . Qualcuno, non ancora identificato, è entrato nell'ufficio - che si trova in un'area del palazzo chiusa ai visitatori - e ha tagliato una cravatta che il presidente conserva all'interno. L'indumento è stato trovato ieri con un taglio netto sul retro . Fava ha già incontrato il questore di Palermo Renato Cortese mentre sono in corso accertamenti attraverso il sistema di video sorveglianza per risalire all'autore del gesto.

Stando a quanto risulta a MeridioNews, il gesto sarebbe stato effettuato tra mercoledì scorso e la prima mattina di ieri. Fava, infatti, è solito lasciare la cravatta in ufficio. L'attenzione degli investigatori è rivolta a quello che sembra essere il messaggio che l'autore ha voluto inviare: la stanza di Fava non è inviolabile nonostante esista una sola copia della chiave, tenuta nella portineria dell'Ars. Il presidente della commissione Antimafia in questi mesti è stato al centro dell'attenzione, per i lavori svolti sul settore dei rifiuti e sul caso Antoci.

Dell'accaduto è stato informato anche il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e il segretario generale di Palazzo dei normanni. Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle esprime solidarietà al presidente della commissione regionale «Apprendiamo dalla stampa di questo accadimento - spiegano i deputati - che certamente non fermerà l'attività del presidente dell'antimafia. A Fava giunga il nostro abbraccio», concludono. A ottobre 2018 a Fava era stata recapitata una busta contenente un proiettile calibro 7.65.