Un successo che mancava da sette anni. Ieri il digiuno di Damiano Caruso, ciclista professionista di Ragusa in forza al team Bahrain McLaren, si è interrotto lungo le strade dei Paesi Baschi con la vittoria del circuito di Getxo. Storica corsa in linea maschile fondata nel 1924 e con partenza nella cornice del ponte di Vizcaya. Caruso si è imposto staccando i compagni di fuga e riuscendo a contenere l'avanzata nel finale del gruppo degli inseguitori. L'ultima vittoria in questa manifestazione di un corridore italiano risaliva al 2016 con l'assolo di Diego Ulissi. A completare il podio di ieri Giacomo Nizzolo (Ntt Pro cycling team) ed Eduard Prades (Team Movistar).