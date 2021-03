Nessun conferimento nella discarica di contrada Grotte San Giorgio a Lentini, nel Siracusano, dal prossimo 31 marzo. Lo stop per 150 Comuni è stato comunicato dagli amministratori della Sicula Trasporti, nominati dal gip di Catania dopo che lo scorso giugno il sito è stato sequestrato. La Guardia di finanza avrebbe scoperto «un sistematico illecito smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da oltre 200 Comuni siciliani». Indagati sono finiti gli imprenditori titolari della discarica Antonino e Salvatore Leonardi, accusati a vario titolo di associazione per delinquere, traffico di rifiuti, corruzione, frode nelle pubbliche forniture e getto pericoloso di cose.

Gli amministratori giudiziari hanno scritto ai 150 Comuni dell'Isola che, in questo momento, portano i loro rifiuti nel sito di contrada Grotte San Giorgio evidenziando che «la discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi raggiungerà la sua capienza massima all'incirca nella prima settimana del mese di maggio». E, quindi, «i conferimenti di ditte terze dovranno essere sospesi dal 31 del mese di marzo». Lo scorso 25 febbraio si è svolta una conferenza dei servizi per l'ampliamento della discarica: il Comune di Lentini ha motivato il suo ennesimo parere contrario, favorevole invece la Soprintendenza. Entro il mese di marzo dovrà essere convocata una nuova seduta della conferenza per decidere.