«La ricezione dei rifiuti deve essere temporaneamente sospesa per dei guasti ad alcuni nastri delle linee di produzione». Questa la motivazione che da oggi ha imposto ufficialmente lo stop al conferimento dei rifiuti all'interno della discarica di contrada Grotte San Giorgio, nel territorio di Lentini, in provincia di Siracusa. L'impianto, il più grande in Sicilia dove conferiscono i rifiuti 240 Comuni su 390, la scorsa settimana è finito al centro dell'inchiesta Mazzetta Sicula della procura di Catania. Sotto la lente d'ingrandimento la società Sicula Trasporti, adesso in amministrazione giudiziaria, e il suo patron. L'imprenditore Antonello Leonardi, accusato di associazione a delinquere, corruzione e traffico illecito di rifiuti e per questo motivo finito dietro le sbarre.