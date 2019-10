Precipitazioni abbondanti, forti temporali, attività elettrica frequente, raffiche di vento ad alta velocità . Il bollettino della Protezione civile prevede, per la giornata di domani 25 ottobre 2019 un'allerta meteo di colore rosso per tutta la Sicilia centro-orientale . Coinvolte le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta e parte di quella di Agrigento . Pessime condizioni meteorologiche previste anche alle Isole Eolie e alle Pelagie .

Precipitazioni abbondanti, forti temporali, attività elettrica frequente, raffiche di vento ad alta velocità. Il bollettino della Protezione civile prevede, per la giornata di domani 25 ottobre 2019 un'allerta meteo di colore rosso per tutta la Sicilia centro-orientale. Coinvolte le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta e parte di quella di Agrigento. Pessime condizioni meteorologiche previste anche alle Isole Eolie e alle Pelagie.

Il bollettino diramato annuncia che il meteo peggiorerà a partire dalla tarda mattinata di domani. In Sicilia occidentale, invece, l'allerta meteo è di colore giallo e non si prevedono particolari situazioni di rischio. Nelle aree in cui l'allarme è massimo, l'allerta è rossa anche per il rischio idrico e idrogeologico. Vale a dire per il rischio di frane, esondazioni e alluvioni anche nei centri urbani.