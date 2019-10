È una bomba ecologica ed ambientale pronta ad esplodere quella che circonda la Riserva orientata del Biviere. Il paradiso naturalistico a est di Gela, oasi per centinaia di specie protette, è seriamente minacciato da mani criminali che in questi anni hanno utilizzato le aree attorno alla Riserva per scaricare ogni sorta di rifiuto.