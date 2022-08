Il presidente della Regione Nello Musumeci ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica con un post su Facebook, con il quale annuncia anche l'accorpamento delle elezioni regionali con le Politiche.

«Il 25 settembre in Sicilia - scrive Musumeci - si voterà anche per le elezioni Regionali, oltre che per le politiche, come avverrà in tutta Italia». Una decisione sofferta e meditata, l'ha definita Musumeci. «Nessun motivo politico», quasi tutte ragioni dettate dal buon senso. Bisogna interrompere le elezioni. Si conclude 40 giorni prima la legislatura di Musumeci. «Ho informato il presidente dell'Ars - dice - Nel frattempo continuiamo a lavorare, con lo stesso impegno ed entusiasmo che ho messo sin dal primo giorno. Sto visitando tanti comuni che non ho potuto visitare prima del Covid. I commiati li faremo dopo, alla fine di questo mandato».

Ricandidatura? «Sono fermo alla conferenza stampa del 23 giugno scorso - sottolinea - Sono pronto a guidare la coalizione per garantire che la nostra coalizione di centrodestra possa guidare ancora una volta la Regione». Una risposta anche a chi lo considera «divisivo». «Avevo detto che, se lo sono realmente, posso fare un passo di lato». Un ringraziamento alla leader di Fratelli d'Italia. «La ringrazio per la sua sensibilità - conclude - Non ho preso la scelta a cuor leggero».