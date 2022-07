Un uomo di 38 anni, Roberto Raso, è stato ucciso poco prima di mezzanotte a Lentini, in provincia di Siracusa. Il delitto si è consumato in via Silvio Pellico, al culmine di una lite con un altro uomo, che si sarebbe servito di un coltello per colpire la vittima. Il trentottenne è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Lentini dove è stato sottoposto alle cure dei medici ma il suo cuore ha cessato di battere. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Augusta che hanno avviato le ricerche per identificare l'autore dell'omicidio.