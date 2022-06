Giancarlo Cancelleri ha fatto un passo indietro nella corsa alle primarie di coalizione del centrosinistra in programma il 23 luglio. Da Roma, infatti, non è arrivato nessun segnale sulla deroga per il terzo mandato . Adesso i cinquestelle siciliani dovranno scegliere il candidato che dovrà scendere in campo per sfidare Claudio Fava da una parte e Caterina Chinnici dall'altra. Intanto, dopo la comunicazione durante un vertice online dei portavoce pentastellati dell'Isola con Giuseppe Conte , Cancelleri ha annunciato per oggi un incontro con la stampa per « comunicazioni importanti ».

Sull'altro fronte un incontro ieri c'è stato anche nel centrodestra siciliano, con una riunione convocata dal coordinatore di Forza Italia Gianfranco Miccichè. A partecipare oltra ai forzisti, sono stati i rappresentati di Udc, Prima l'Italia, Noi con l'Italia, Democrazia cristiana nuova e Movimento per l'autonomia. Grande assente Fratelli d'Italia, il partito del presidente uscente della Regione Nello Musumeci. «L'incontro è stato finalizzato a fare le migliori valutazioni sulle elezioni regionali e sul programma che la coalizione vuole condividere - si legge in una nota diffusa ieri in tarda serata - Un confronto costruttivo nel corso del quale abbiamo manifestato il solo interesse di coltivare insieme le ragioni dell'unità e individuare, quindi, un percorso politico per vincere con una coalizione coesa, senza nessuna preclusione e nessuna pretesa». Considerata l'assenza dei rappresentanti di Fratelli di Italia, è stata già organizzata una nuova riunione. «È indispensabile la presenza di tutti i partiti della coalizione di centrodestra», viene scritto in chiusura della nota.