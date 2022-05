A Pozzallo, in provincia di Ragusa, si voterà con il sistema maggioritario. Ciò significa che sulla carta si potrebbe andare al ballottaggio, se nessuno dei candidati sindaco raggiungerà il 40 per cento al primo turno in programma il 13 giugno. Sono quattro i pretendenti alla fascia tricolore: oltre all'uscente Roberto Ammatuna, ci sono Patrizia Burrafato, Enzo Galazzo e Giuseppe Spadola.