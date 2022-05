Sei nomi per una fascia sola. La campagna elettorale per le Amministrative 2022 a Scicli, uno dei due centri del Ragusano che andranno al voto con il maggioritario, si preannuncia agguerrita. A contendersi la possibilità di guidare il Comune per i prossimi cinque anni saranno Mario Marino, Caterina Riccotti, Rita Trovato, Carmelo Vanasia, Giovanni Venticinque e Giorgio Vindigni.