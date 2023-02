Ars, al vaglio norma per aumentare anche gli stipendi dei consiglieri comunali

Sistemati i deputati, i sindaci e gli assessori, ora tocca ai consiglieri comunali. Arriva in commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana una norma per aumentare in maniera proporzionale i compensi per i membri dei 391 consigli comunali siciliani.

A sostenere la norma è una maggioranza trasversale in Assemblea, dove già durante la finanziaria alcuni deputati avevano posto la questione, con il tema che è però stato accantonato per non protrarre oltre i tempi previsti la discussione.

Mentre però l’aumento per sindaci e assessori sarà finanziato per il 50 per cento con fondi del bilancio regionale, quello per i consiglieri, se la norma dovesse passare, graverà per intero sul bilancio del Comune di riferimento. Il testo dovrebbe essere licenziato domani e poi calendarizzato per l’Aula.