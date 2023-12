Catania: potrebbe uscire di casa solo per andare al lavoro ma torna a spacciare, arrestato

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È questo il reato per cui è stato arrestato dai carabinieri un 44enne catanese, già pregiudicato e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora nel comune di Catania con la sola autorizzazione a spostarsi per andare al lavoro. Quel permesso, invece, l’uomo lo avrebbe utilizzato per tornare a spacciare.

Durante i servizi di osservazione, infatti, i militari hanno seguito i suoi spostamenti notando che, a bordo di uno scooter elettrico, il 44enne si addentrava tra le viuzze del quartiere di Picanello di Catania. Così, i carabinieri hanno deciso di attendere il suo rientro nell’abitazione dove vive con la madre. Arrivato a casa, l’uomo ha portato i militari direttamente nella sua camera da letto.

Lì, sul comodino, è stato trovato un contenitore di plastica con dentro circa 50 grammi di marijuana, una busta con tre dosi della stessa sostanza stupefacente (per un totale di sette grammi), un bilancino di precisione e 140 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per questo il 44enne è finito agli arresti domiciliari.