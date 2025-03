Catania: si affaccia al balcone e vede un uomo che le ruba in auto

Una ragazza, svegliata dai rumori provenienti dalla strada, si affacciata dal balcone e si è accorta di un uomo intento ad armeggiare all’interno della sua auto. L’episodio è accaduto in piena notte a Catania, in via Calatafimi. La giovane ha subito chiamato il numero unico per le emergenze (112) allertando la centrale operativa dei carabinieri.

Arrivati sul posto, i militari hanno sorpreso l’uomo ancora dentro la macchina. Bloccato e messo in sicurezza, è stato identificato in un 25enne di origine straniera e arrestato in flagranza per furto aggravato su autovettura. Nel corso della perquisizione, nelle tasche del giaccone del 25enne, gli investigatori hanno trovato un profumo e bigiotteria varia che la ragazza aveva lasciato nel portaoggetti dell’auto e che le sono stati restituiti. Il controllo ha poi consentito di scoprire anche che il 25enne aveva nascosto tra i vestiti un coltello, il cui porto illegittimo ha ulteriormente aggravato sua la posizione.