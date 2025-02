Rosolini, rubano dalle auto in sosta e chiedono soldi per restituire i documenti: tre arresti

Estorsione, furto aggravato e ricettazione. Sono questi i reati per cui sono stati arrestati e sono finiti in carcere un 36enne, una 33enne e una 46enne di Rosolini, in provincia di Siracusa. Stando a quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini da parte dei carabinieri, i tre – con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona – avrebbero rubato oggetti, soldi e documenti dalle auto in sosta nel centro abitato di Rosolini. In un caso avrebbero forzato la vetrata esterna di un’attività commerciale; in altre occasioni, avrebbero chiesto denaro ai proprietari per restituire i documenti rubati.

I tre, inoltre, avrebbero sottratto anche carte di credito e carte prepagate – trovate sempre all’interno delle macchine – e le avrebbero poi utilizzate per fare degli acquisti in diversi negozi. Le indagini, coordinate dalla procura di Siracusa, sono partite dopo molte denunce presentate dalle vittime e si sono avvalse pure di elementi acquisiti dai diversi impianti di videosorveglianza. I tre indagati sono stati arrestati. Le due sono sono state portate nella casa circondariale di Piazza Lanza a Catania, mentre il 36enne a Cavadonna di Siracusa.