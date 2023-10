Scoperti con la cocaina in auto durante un posto di blocco. Due arresti nel Trapanese

Due persone sono state arrestate dai carabinieri a Palermo per spaccio di droga. Si tratta di un uomo e una donna che sono stati trovati con un chilo di cocaina. La droga – nascosta nella loro auto – era stata trovata dai militari in occasione di un posto di blocco a Misiliscemi, nel Trapanese. Entrambi i soggetti sono stati arrestati e, a seguito dell’udienza di convalida, uno dei due è finito in carcere mentre l’altra persona si trova adesso agli arresti domiciliari.

