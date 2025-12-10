Undici arresti per droga, armi, ricettazione e autoriciclaggio a Siracusa. Sono questi i reati contestati a undici persone che sono state arrestate per associazione a delinquere questa mattina nel Siracusano. Gli arresti sono stati eseguiti tra Siracusa, Catania, Floridia e Canicattini Bagni.

Undici arresti per associazione a delinquere nel Siracusano

Questa mattina a Siracusa, Catania, Floridia e Canicattini Bagni (entrambe nel Siracusano) su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Catania sono state arrestate undici persone. Le indagini sono state coordinate dalla procura etnea. I carabinieri del comando provinciale di Siracusa hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania. Nella fase esecutiva, sono stati coadiuvati dallo Squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia di Sigonella e dal nucleo cinofili di Nicolosi.

Gli arrestati e gli altri indagati

Gli arrestati, di età compresa tra i 23 e i 60 anni sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo smercio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi comuni da sparo e clandestine, ricettazione e autoriciclaggio. A tre di loro l’ordinanza è stata notificata nelle case circondariali di Catania, Ancona (nelle Marche) e Augusta dove sono ristretti per altra causa. Altri sette indagati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti saranno sottoposti all’interrogatorio nei prossimi giorni. Per loro, infatti, il giudice per le indagini preliminari si è riservato di decidere sulla richiesta di applicazione della misura cautelare.

Il drive-in dello spaccio alla stazione di Siracusa

Le indagini, delegate dalla Direzione distrettuale antimafia al nucleo investigativo dei carabinieri di Siracusa, hanno permesso di fare emergere un quadro indiziario a carico di appartenenti al gruppo criminale. Che è risultato attivo e operante nel Siracusano dove, secondo quanto emerso nel corso delle investigazioni, aveva gradualmente acquisito il monopolio del traffico di sostanze stupefacenti in città, in

particolare in un quartiere attiguo alla stazione ferroviaria. Lì, infatti, sarebbe stato organizzato un vero e proprio drive-in dello spaccio.

L’organigramma del gruppo criminale

Nello specifico, l’attività investigativa ha consentito di ricostruire l’organigramma del gruppo criminale che vede al vertice dell’associazione un 52enne. L’uomo è attualmente detenuto per associazione mafiosa, in quanto ritenuto esponente di spicco del clan Santa Panagia di Siracusa. Nel corso delle indagini, sono state arrestate quattro persone in flagranza di reato, smantellate due piazze di spaccio. Una in via delle Mandrie a Siracusa e un’altra in via Marina di Melilli a Floridia (nel Siracusano).

I sequestri

Gli inquirenti sono anche riusciti a individuare i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente proveniente da Catania. Nel corso delle indagini, infatti, sono stati già sequestrati sei chili di cocaina, armi da fuoco detenute illegalmente e 153mila euro in contanti. Inoltre, sono stati sequestrati beni mobili e immobili per un valore complessivo i oltre 500mila euro. Tra questi, una società di Canicattini Bagni, tre abitazioni, un terreno agricolo e vari conti correnti.

Gli arrestati in custodia cautelare in carcere

Vincenzo Bramante, nato a Siracusa il 05.06.1987;

Davide Pincio, nato a Siracusa il 12.03.1973;

Vincenzo Zocco, nato ad Avola il 07.07.1998;

Sebastiano Mangiafico, nato a Siracusa il 23.02.2003;

Massimiliano Mangiafico, nato a Siracusa il 11.10.1998;

Paolo Sbriglio, nato a Siracusa il 14.03.1998;

Samantha Carrubba, nata Siracusa il 06/04/1980;

Francesco Bifumo, nato a Siracusa il 27.01.1986.

Gli indagati finiti agli arresti domiciliari

Demian Giuffrida, nato a Siracusa il 12.06.2000;

Antonio Bramante, nato a Siracusa il 22.09.1954;

Natalina Carrubba, nata a Siracusa il 27.12.1964.