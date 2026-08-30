L’ex giudice Silvana Saguto lascia il carcere e va ai domiciliari: «È malata e ha più di 70 anni»

30/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Detenzione agli arresti domiciliari, sia pure provvisoria, per Silvana Saguto. L’ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo ha lasciato il carcere di Rebibbia, dove era reclusa.

L’ex giudice Saguto ai domiciliari

Lo si legge sul Giornale di Sicilia e la Gazzetta del Sud. Il suo legale, Ninni Reina, si è visto respingere dal tribunale di sorveglianza di Roma la concessione degli arresti in casa per scontare la pena. Così si è rivolto alla Cassazione. Che ha annullato con rinvio la decisione dei magistrati della capitale. E disposto una nuova udienza che dovrebbe essere fissata dal tribunale di sorveglianza di Palermo.

Il sistema Saguto

Nell’attesa l’ex giudice Saguto, radiata dalla magistratura, starà a casa ai domiciliari, per via delle sue condizioni di salute, ritenute incompatibili con il carcere e a causa dell’età avanzata, dato che ha superato i 70 anni. Saguto era stata condannata a sette anni e dieci mesi nel 2023, nell’ambito di un processo con 12 imputati che, secondo la procura e i giudici di Caltanissetta, avrebbero gestito in maniera clientelare beni confiscati alla mafia, mettendo in piedi un vero e proprio sistema

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026
Leggi la notizia

Detenzione agli arresti domiciliari, sia pure provvisoria, per Silvana Saguto. L’ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo ha lasciato il carcere di Rebibbia, dove era reclusa. L’ex giudice Saguto ai domiciliari Lo si legge sul Giornale di Sicilia e la Gazzetta del Sud. Il suo legale, Ninni Reina, si è visto respingere dal tribunale di […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026
di

Inizia una nuova settimana, che chiude il mese con il 31 agosto, e vede protagonisti dell’oroscopo i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Con uno splendido Sole riordinatore, accompagnato da Mercurio, entrambi nel segno della Vergine, a volere chiarezza di idee e progettazione nuova. La bella Venere rimane in Bilancia, il suo luogo elettivo […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze