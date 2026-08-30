Detenzione agli arresti domiciliari, sia pure provvisoria, per Silvana Saguto. L’ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo ha lasciato il carcere di Rebibbia, dove era reclusa.

L’ex giudice Saguto ai domiciliari

Lo si legge sul Giornale di Sicilia e la Gazzetta del Sud. Il suo legale, Ninni Reina, si è visto respingere dal tribunale di sorveglianza di Roma la concessione degli arresti in casa per scontare la pena. Così si è rivolto alla Cassazione. Che ha annullato con rinvio la decisione dei magistrati della capitale. E disposto una nuova udienza che dovrebbe essere fissata dal tribunale di sorveglianza di Palermo.

Il sistema Saguto

Nell’attesa l’ex giudice Saguto, radiata dalla magistratura, starà a casa ai domiciliari, per via delle sue condizioni di salute, ritenute incompatibili con il carcere e a causa dell’età avanzata, dato che ha superato i 70 anni. Saguto era stata condannata a sette anni e dieci mesi nel 2023, nell’ambito di un processo con 12 imputati che, secondo la procura e i giudici di Caltanissetta, avrebbero gestito in maniera clientelare beni confiscati alla mafia, mettendo in piedi un vero e proprio sistema.