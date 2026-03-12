Foto di polizia

Piazzavano degli ordigni nei distributori di sigarette con l’obiettivo di rubare i soldi e i tabacchi custoditi all’interno. La polizia è riuscita a individuare due catanesi, di 43 e 47 anni, che a giugno 2025 sarebbero stati protagonisti di questo genere di assalti. Adesso dovranno rispondere di furto aggravato e detenzione di materiale esplodente.

Le investigazioni eseguite dalla sezione antirapina della Squadra mobile, con l’esame minuzioso di numerosi impianti di videosorveglianza e successivamente attraverso l’esecuzione di mirate perquisizioni nelle abitazioni dei sospettati, hanno permesso di comporre un rilevante quadro indiziario nei confronti dei due soggetti. Al termine degli adempimenti di rito entrambi gli indagati sono stati collocati agli arresti domiciliari presso le loro rispettive dimore.