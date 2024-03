Acireale, arrestato un minorenne per il furto di uno scooter

Ad Acireale, un minorenne è stato arrestato per furto aggravato. Intorno a mezzanotte, è arrivata una segnalazione al numero unico per le emergenze (112): è stato un passante a riferire di avere visto strani

movimenti di ragazzi in sella ad alcuni scooter lungo la strada statale 114. Sul posto, è intervenuta una pattuglia e i carabinieri hanno avvistato tre scooter affiancati che procedevano verso di loro. In particolare, due ragazzi spingevano con i piedi un terzo mezzo, un Sh di colore bianco messo al centro, in sella al quale vi era un altro coetaneo.

Alla vista dei militari, i giovani hanno accelerato, lasciando senza spinta il mezzo al centro e scappando riuscendo a fare perdere le loro tracce. Il terzo giovane (quello che si trovava sullo scooter spinto), a quel punto, ha lasciato cadere a terra il veicolo, sul ciglio della strada, e ha iniziato a correre cercando di non essere raggiunto dai carabinieri. Per tentare la fuga, il giovane è anche entrato in un vicino appezzamento di terreno dove è stato raggiunto e bloccato. Il giovane, zoppo per una caduta durante la fuga, è stato identificato per un minorenne di Acireale.

I militari, dopo avere recuperato lo scooter abbandonato per strada, hanno scoperto che risultava di proprietà di una donna residente a Taormina, in provincia di Messina. Quest’ultima, raggiunta nella nottata, ha scoperto che dal cortile della sua abitazione erano spariti due scooter di sua proprietà, uno dei quali era proprio quello recuperato dai militari. La donna ha anche riferito di avere ricevuto sul suo cellulare un messaggio di allert, partito dal dispositivo installato dall’assicurazione sul mezzo, a causa dell’urto subito dallo scooter. I carabinieri hanno restituito lo scooter alla donna. Nei momenti del controllo, i miliari hanno riconosciuto uno dei due centauri, che era riuscito a dileguarsi, per un 18enne di Acireale, poi denunciato. Per il terzo sono tutt’ora in corso attività di indagine. Il minorenne è stato arrestato dai carabinieri e collocato in una comunità.