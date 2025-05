Porto Empedocle: arrestato 31enne con oltre 500 grammi di cocaina e denaro contate

È successo a Porto Empedocle, lungo la Strada Statale 115, in cui i carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un 31enne agrigentino per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, con precedenti specifici, è stato fermato mentre conduceva un motociclo privo di assicurazione e senza patente di guida. A seguito del controllo, è stato trovato in possesso di un borsello contenente oltre 500 grammi di cocaina purissima e quasi 800 euro in denaro contante.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 4.100 euro in banconote di vario taglio, tutto sottoposto a sequestro. Per il 31enne, dunque, sono scattati gli arresti domiciliari. Lo stupefacente, infatti, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 1.000 dosi, per un controvalore di circa 50.000 euro.