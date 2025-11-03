Lentini, armi artigianali clandestine sequestrate: arrestato un 63enne

Armi artigianali trovate e sequestrate a Lentini, in provincia di Siracusa. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 63enne accusato di detenzione abusiva di armi clandestine, detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione.

L’arresto

I carabinieri del Nucleo investigativo di Siracusa e della compagnia di Augusta hanno effettuato un servizio a largo raggio di controllo del territorio nel comune di Lentini. Nel corso delle verifiche, i militari hanno operato anche insieme allo squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e alle unità cinofile. Un servizio mirato per la ricerca di armi e droga. In questo contesto, i militari hanno arrestato un 63enne per detenzione abusiva di armi clandestine, detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione.

Le armi artigianali sequestrate a Lentini

Le armi artigianali, perfettamente funzionanti e corredate da munizionamento, sono state rinvenute e
sequestrate nel corso di una perquisizione domiciliare a casa di un pregiudicato 63enne a Lentini. L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stato arrestato.

Gli altri controlli

Cinturata la città di Lentini, i carabinieri hanno effettuato posti di controllo e perquisizioni. In questo modo, i militari hanno identificato oltre 30 persone . Nel corso dei controlli, i militari hanno trovato e sequestrato non solo le due armi artigianali e munizionamento vario. I carabinieri, inoltre, durante le attività di verifica, hanno rinvenuto pure due paia di targhe. Dai controlli, le targhe sono risultate provento di furti commessi nei mesi di ottobre e di novembre del 2024 sempre in Lentini, nel Siracusano.

